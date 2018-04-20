Rektör Bilgiç, öğrencilerle halay çekti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “OMÜ 24. Ulusal Tiyatro Festivali”nde öğrenciler ile halay çekti.

OMÜ Geleneksel 24.Ulusal Tiyatro Festivali kapsamında Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜ Sahnesi’nde sergilenen oyun öncesi Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Tiyatro Topluluğu öğrencilerini ziyaret ederek Türk üniversiteleri içerisinde en uzun soluklu olan festival hakkında bilgiler aldı.

Topluluk öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Bilgiç ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ile Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz halay çekerek şenliğe eşlik etti. Ardından oyun oynanan OMÜ Sahnesi’ni de ziyaret eden Bilgiç, dekor-efekt ve ışık hususlarında bilgiler aldı.

Son olarak OMÜ Tiyatro Topluluğu öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e Topluluk Başkanı Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü son sınıf öğrencisi Bekir İsotçu topluluğun tişörtünü hediye etti.

Rektör Bilgiç de tiyatronun önemine değinerek başarıyla gerçekleşen festival için öğrencilere teşekkür etti.