Rektör Bircan, Söke’de öğrencilerle bir araya geldi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, ADÜ Söke Yerleşkesindeki öğrencilerle kahvaltıda bir araya gelerek sohbet etti.
Kahvaltıya, Rektör Bircan’ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Genel Sekreter v. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilerin sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Rektör Bircan, öğrencilerin isteklerini karşılamak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek her zaman onların yanında olduklarını belirtti. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen kahvaltıda, Söke Kampüsündeki etkinlikler hakkında da bilgiler verildi. Kahvaltı, fotoğraf çekimi ile son buldu.
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