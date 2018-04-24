Rektör Çomaklı, Erzurum İli Tanıtma Derneğinin konuğu oldu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, topluma dönük üniversite anlayışı kapsamında Erzurum İli Tanıtma Derneğini ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi.

Hafta sonlarını STK, sendika ve dernekleri ziyaret ederek değerlendiren Rektör Çomaklı, bu hafta sonu da Erzurum İli Tanıtma Derneğine misafir oldu.

Dernek Başkanı Adnan Bozan, Rektör Çomaklı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şehrin tanıtılması ve kalkınması için bu tarz çalışmaların önemli olduğunu ifade ettiler. Başkan Bozan, Atatürk Üniversitesinin proje faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, eğitim ve kültürel anlamda gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.

Ziyarette Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi paylaşımında bulunan ve hedeflerini anlatan Rektör Çomaklı, Üniversite-STK iş birliklerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Rektör Çomaklı: “Yeni Nesil Üniversite anlayışının zihinlere yerleşmesi için çıktığımız bu yolda STK,vakıflar, iş dünyası, dernekler vb. kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde başarı sağlayabiliriz. Şehrimizi kalkındırmak ve eski güçlü günlerine döndürmek bizlerin elinde. Tarihi İpek Yolu Kavşağında olan ve önemli bir ticaret merkezi görevini üstlenen Erzurum’u, yeniden doğunun göz bebeği haline getirebiliriz. Bizler, dostluk ve kardeşlik içerisinde çalışırsak Erzurumumuz için en iyi şeyleri yapacağımıza şüphem yok” ifadelerini kullandı.