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Rektör Çomaklı: “Toplumsal Birliktelik Sağlandığı Zaman Topyekûn Bir Kalkınma Mümkün Olacaktır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı: “Toplumsal Birliktelik Sağlandığı Zaman Topyekûn Bir Kalkınma Mümkün Olacaktır”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyarete devam ediyor.
Hafta sonunu Vuslat Derneği ve Hayrat Vakfını ziyaret ederek geçiren Rektör Çomaklı, cumartesi günü Vuslat Derneği Başkanı Fikret Demirci ve Onursal Başkanı Muhammet Şevket Gökşan ile bir araya gelirken pazar günü de Hayrat Vakfı Başkanı Emre Ayyıldız’ın konuğu oldu.
Toplumsal birliktelik sağlandığı zaman ancak topyekûn bir kalkınmanın mümkün olduğunu vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Herkese kapılarını açan, tüm imkânlarını ayrım yapmadan seferber eden bir anlayışla başlattığımız dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Arama Konferansları ile seçkin bilim insanlarıyla bir araya geldik, geçtiğimiz günlerde ise sanayi kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenlerimiz değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Şehrimizdeki paydaşlarımızla birlikteliği sağladığımız zaman başarının geleceği bilinciyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının da toplum meselelerini gündeme getirmede önemli bir rol üstlendiğini biliyoruz. Dernek, vakıf ve STK’lar ile ortak projeler üreterek üniversite, toplum ve toplumsal iş birliğini gerçekleştirip özelde Erzurum, genelde ise güzel ülkemize hizmet etmiş olacağız. Çünkü biliyoruz ki, toplumun tüm renkleriyle biz varız ve var olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle bizleri misafir eden Vuslat Derneği Başkanı Fikret Demirci ve Onursal Başkanı Muhammet Şevket Gökşan ile Hayrat Vakfı Başkanı Emre Ayyıldız’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Vuslat Derneği Başkanı Demirci ile Hayrat Vakfı Başkanı Ayyıldız, üniversitenin her birimini herkese hizmet verecek hâle getirdiği ve imkânlarından rahatlıkla faydalanmaya fırsat tanıdığı için Rektör Çomaklı’ya müteşekkir olduklarını dile getirerek ziyaretlerinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ettiler.

Rektör Çomaklı: “Toplumsal Birliktelik Sağlandığı Zaman Topyekûn Bir Kalkınma Mümkün Olacaktır”

Rektör Çomaklı: “Toplumsal Birliktelik Sağlandığı Zaman Topyekûn Bir Kalkınma Mümkün Olacaktır”

Rektör Çomaklı: “Toplumsal Birliktelik Sağlandığı Zaman Topyekûn Bir Kalkınma Mümkün Olacaktır”

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