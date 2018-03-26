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Rektör Çomaklı, Vefa Derneği Yöneticileriyle Bir Araya Geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:22 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı, Vefa Derneği Yöneticileriyle Bir Araya Geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum’un bölgesel ve ulusal anlamda kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiği STK ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyerek, Erzurum Vefa Derneğini ziyaret etti.
Hafta sonlarını STK, sendika ve dernekleri ziyaret ederek değerlendiren Rektör Çomaklı, Vefa Derneği Başkanı Ömer Raci Haşıloğlu’nun konuğu olarak yöneticilerle bir araya geldi.
Samimi bir sohbet havasında geçen ziyarette, Vefa Derneği Başkanı Ömer Raci Haşıloğlu, Atatürk Üniversitesinin faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, eğitim alanında gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti. Haşıloğlu, Vefa Derneğinin gerçekleştirdiği her projeye Atatürk Üniversitesinin gönülden destek verdiğini sözlerine ekledi.
Ziyarette Yeni Nesil Üniversite hakkında genel bir bilgi veren ve projenin hedeflerini anlatan Rektör Çomaklı, bu projenin gerekliliklerinden biri olan Üniversite-STK iş birliklerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade ederek, bilginin toplum nezdinde yararlı hizmete dönüşmesi gerektiğini söyledi.
Rektör Çomaklı, "Yeni Nesil Üniversite anlayışının benimsenmesi için çıktığımız bu yolda STK, vakıflar, iş dünyası, dernekler vb. kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde başarı sağlanabilir. Örgün eğitimdeki 80 bin öğrencimize temas etmek, onlara ulaşmak ve Erzurum’un kadim kültürünü tanıtmak hepimizin öncelikli görevi olmalı. Kendi öğrencilerimizin yanı sıra yabancı uyruklu misafir öğrencilerimizle de bire bir ilgileniyor, onların birer gönüllü elçi olduklarını düşünerek faaliyetlerimizi artırıyoruz. Uluslararası öğrencilere kadim kültürümüzü tanıtma noktasında bizimle iş birliği içerisinde olan Vefa Derneği yöneticilerine gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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