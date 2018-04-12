Rektör Durmuş, Sason’da incelemelerde bulundu

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve beraberindeki heyet, Sason’da açılması planlanan Meslek Yüksek Okulu ve entegre tesisleri için ilçede incelemelerde bulundu.
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, 2018 eğitim öğretim yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan üniversiteye tahsis edilen yerde incelemelerde bulunduklarını belirterek, yüksekokulun açılmasına herhangi bir engelin olmadığını belirtti. Açılacak olan yüksekokulun ilçeye çok faydalı olacağını belirten Durmuş, ilçe merkezini de gezerek vatandaşlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi.
Rektör Durmuş’a ziyaretinde kaymakam ÖKKEŞ Beyaz ve Belediye Başkanı Cuma Uçar eşlik etti.
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