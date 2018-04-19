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Rektör Durmuş’ tan Siirtli şehit ailelerine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Durmuş’ tan Siirtli şehit ailelerine taziye ziyareti

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, geçtiğimiz günlerde Siirt’te bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan 6 güvenlik korucusunun ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Batman Üniversitesi’nin konuğu olarak Batman’a gelen 22. Dönem Afyon Milletvekili Dr. Mahmut Koçak ve Ankaralı şehit yakınları, Rektör Durmuş ile birlikte Siirt’in Ekmekçiler köyünde yaşayan şehit korucuları ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştı ve şehitlerin kabirleri başında dua etti. Şehit yakınlarının evlerinde ve şehitlerin kabirleri başında Kuran-ı Kerim, ilahi ve salavatların okunmasının ardından şehitler için dua edildi.
Ekmekçiler köyünden sonra Bayraktepe köyünde bulunan şehitliği ziyaret eden Rektör Durmuş ve beraberindeki heyet, 12 şehidin mezarını ziyaret ederek dua etti. Heyet daha sonra, Sağırsu Jandarma Karakolu’nu da ziyaret ederek, askerlerle sohbet etti.

Rektör Durmuş’ tan Siirtli şehit ailelerine taziye ziyareti

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