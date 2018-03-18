Rektör Gönüllü 18 Mart Çanakkale Zaferini kutladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünü kutladı.

18 Mart 1915’de Çanakkale’de milletin büyük bir destan yazdığını belirten Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, “Bir hilal uğruna nice güneşlerin battığı yerdir bu topraklar. O gün nasıl çiğnetmediyse namusunu o nesil, sonrasındakiler de çiğnetmeyecektir elbet. Biz de bugün aynı kararlılıkla tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet uğrunda birleşen yeni nesillere yüksek öğretim hizmeti vermekten gururluyuz. Canları pahasına bize bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, büyük minnet, şükran ve hayır dualarımızla yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.