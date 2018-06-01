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Rektör Hasan Ayrancı öğrenci evinde oruç açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 23:02 | Son Güncelleme

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, üniversite öğrencilerinin davetiyle öğrenci evinde iftar yemeğine katıldı - Rektör Hasan Ayrancı: - "Genellikle kalabalık ve protokolün olduğu davetlere gidiyoruz ama insan ramazan sofrasında samimiyet, neşe, hoşluk ve dinginlik arıyor. Bugün de bu hazzı doyasıya yaşadık"

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, üniversite öğrencilerinin davetiyle öğrenci evinde iftar yaptı.

Orman Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden Ahmet Oğul'un davetini kırmayan Rektör Ayrancı, öğrencilerin Buğday Pazarı Mahallesi'ndeki evlerinde hazırladığı yemeklerle orucunu açtı.

Ayrancı, burada yaptığı konuşmada, ramazanın ortalarında öğrencilerin evine misafir olduklarını söyledi.

Uzun zamandır böyle lezzetli ve neşeli sofrada bulunmadığını belirten Ayrancı, "Genellikle kalabalık ve protokolün olduğu davetlere gidiyoruz ama insan ramazan sofrasında samimiyet, neşe, hoşluk ve dinginlik arıyor. Bugün de bu hazzı doyasıya yaşadık. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederiz" dedi.

Ayrancı, öğrencilerin yaptığı yemekleri de çok beğendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencilik dönemleri zor ama okulun dışında hayat şartlarını öğrenmek için de ikinci bir okul olmasının yanı sıra aynı zamanda dayanışma ve dostluk ilişkilerini geliştirmek için bir fırsat. Bugünlerin de kıymetini bilmek ve değerlendirmek lazım. Bu güzel ramazan akşamı için arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum.” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Yüksel Kol da davetlerini geri çevirmediği için Rektör Ayrancı'ya teşekkür etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyen Ayrancı daha sonra evden ayrıldı.

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