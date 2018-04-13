Rektör Karacoşkun 9. Uluslararası Canik Sempozyumuna Katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Canik Sempozyumu’na katıldı.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ve dünyanın dikkatini Orta Doğu’ya çekmek, sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla “3. Bin Yılda İnsan” temasıyla düzenlenen sempozyumda Rektör Karacoşkun da bir konuşma yaptı. “Medeniyetler merkezi ve büyük güçlerin hedefi Orta Doğu” konulu sempozyumdaki konuşmasında Rektör Karacoşkun özetle, "Daha önce de Geçmişten Günümüze Göç konulu sempozyuma gelmiştim. Ortadoğu özü itibarıyla acının, gözyaşının değil; umudun, sabrın, imanın ve imkânın coğrafyasıdır. Bu bakımdan bu konunun seçilmesini çok önemsiyorum. Ne kadar asgari başarı elde ederseniz edin gerçek başarı diplomasiyle olur. Güçlü diploması için de güçlü bilgi desteğine ihtiyacınız vardır. Bu açıdan bu sempozyum çok önemli. Canik Belediye Başkanımız Osman Genç’in hayalleri, ufku, vizyonu son derece geniş. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.