Rektör Karacoşkun Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek liseli öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

Bölüm tercihi ve meslek seçimi yapacak olan liseli öğrencilere bilgi veren Rektör Karacoşkun, üniversitenin fiziki ve sosyal imkanlarıyla ilgili bilgileri de öğrencilerle paylaştı. Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğretim üyesi Faruk Bartan’ın Rektör Karacoşkun’a eşlik ettiği söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını cevaplandıran Rektör Karacoşkun’a Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Hanifi Bayram çiçek takdim etti.