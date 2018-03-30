Rektör Karacoşkun öğretim üyeliğine atanan akademisyenlerle bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversiteye akademik birimlerde öğretim üyeliğine atanan akademisyenlere hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Rektör Karacoşkun, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatih Bektaş, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Akar, Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Karadavut Avcı, İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mübarek Çelik, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şaşa, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karakuş, Dr. Öğretim Üyesi Sultanbeg Aliev ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi Meryem Kuzucu’yu ziyaret ederek yeni unvanlarının hayırlı olmasını diledi.

Rektör Karacoşkun ziyaretlerinde Kilis’in eski resimlerinin yer aldığı tabloları akademisyenlere hediye etti.