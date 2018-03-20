Rektör Karacoşkun’dan Türk Eğitim Sen’i ziyaret etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Türk Eğitim Sen’i ziyaret etti.
Türk Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Rektör Karacoşkun daha sonra sendika binasına çıktı. Boybeyi ile sohbet eder Rektör Karacoşkun, karşılama ve ağırlama için teşekkür etti. Boybeyi ise, Karacoşkun ile istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Kilis olarak yaşadığımız sıkıntılar ve Suriye meselesinin yaralar açtığı Kilis’te Kamu Çalışanlarının özlük haklarında iyileştirmelerin olması gerektiği hususunda görüş birliğine vardık. Üniversite İdari personelinin tayin hakkı olmaması sebebiyle birçok sıkıntılar yaşandığını, idari personele Milli Eğitim Bakanlığında olduğu gibi tayin hakkı verilmesi konusunda fikir birliğine vardık. Bu konuda YÖK nezdinde düzenleme yapılması için girişimde bulunacağız" dedi.
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