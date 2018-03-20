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Rektör Karakaya: "Akademisyenlerin birincil görevi bilim üretmek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

Ziraat Fakültesi Öğretim Elemanları ile görüşen Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, akademisyenlerin birincil görevinin bilim üretmek olduğunu söyledi.Üniversitelerin bulundukları şehre ve bölgeye katkı sağlamaya başlaması ile birlikte Ahi Evran Üniversitesinin de bu çalışmalar kapsamında önemli atılımlar yaptığını ifade eden Karakaya, "Akademisyenlerin birincil görevi bilim üretmektir.

Rektör Karakaya: "Akademisyenlerin birincil görevi bilim üretmek"

Ziraat Fakültesi Öğretim Elemanları ile görüşen Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, akademisyenlerin birincil görevinin bilim üretmek olduğunu söyledi.
Üniversitelerin bulundukları şehre ve bölgeye katkı sağlamaya başlaması ile birlikte Ahi Evran Üniversitesinin de bu çalışmalar kapsamında önemli atılımlar yaptığını ifade eden Karakaya, "Akademisyenlerin birincil görevi bilim üretmektir. Ürettiği bilgi ile de yaptığınız en önemli iş insan yetiştirmektir. Bu elde ettiğimiz bilgi, birikim ve deneyimi, bilimsel bakışı, yetiştireceğimiz bizden sonraki nesle tam da bilimsel düşünce tarzıyla aktarmalı onları yarınlara hazırlamalıyız”dedi.
Gelişmiş ülkelerin en önemli özelliğinin insan yetiştirmek olduğunu yaptığı Ziraat Fakültesi ziyaretinde anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya konuşmasında, “Akademisyenler; eğitimin ucuzlatıldığı, önemsenmediği ve bireysel çıkarlara dönüştüğü yerde bunu elimine eden, buna karşı savunması olan, toplumu barıştırabilecek kadar engin ve yüksek bilgi sahibi insanlardır” diye konuştu.

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