Rektör Orbay: “Üniversitemizin akademik bilgi birikimi ve fiziksel alt yapısı sanayimizin hizmetinde”

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, “Amasya ölçeğinde üniversitemizin akademik bilgi birikimi ve fiziksel alt yapısı sanayimizin hizmetinde. Bu alt yapıyı sanayiye aktarıp ekonomik değere dönüştürmeye ve Amasya’daki firmalarla karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığına yeniden seçilen Murat Kırlangıç ve yönetim kurulu üyelerini konuk eden Rektör Orbay, “Üniversiteler bir yandan yaptıkları eğitim-öğretim faaliyetleri ile sanayinin ihtiyaç duydukları nitelikli elemanları yetiştirmekte, diğer yandan da araştırma yaparak sanayinin ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi üretmeye çalışmaktadırlar. Amasya ölçeğinde üniversitemizin akademik bilgi birikimi ve fiziksel altyapısı sanayimizin hizmetinde. Bu alt yapıyı sanayiye aktarıp ekonomik değere dönüştürmeye ve Amasya’daki firmalarla karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada Amasya’da faaliyet gösteren tüm oda ve kooperatiflerin yönetim kurullarıyla karşılıklı iyi bir diyalog kurduğumuzu da düşünüyoruz. Amasya’nın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısının gelişmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Meslek ahlakını ön planda tutarak yaptıkları çalışmaların karşılığını destek olarak almaları sonucu ikinci dönem tekrar seçildiklerini vurgulayan Murat Kırlangıç da, “Amasya’da ticari faaliyetlerini yürüten iş adamlarıyla ortak hareket edebilmek, ülkemizin kalkınması için çalışmak bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Mensuplarımızın birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmaksa temel amacımız. Geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de ülkemizin ve Amasya’nın ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi yine önceliklerimiz arasındadır” şeklinde konuştu.