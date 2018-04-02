Rektör Polat’tan 3 Nisan Kutlama Mesajı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 81. yılı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Karabük; temelleri 1937 yılında atılan Demir Çelik Fabrikaları, 2007 yılında kurulan ve kısa sürede önemli bir konuma gelen Üniversitesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçeleri, futbol takımı ve pek çok değeri ile ülkemizin önemli şehirlerinden biridir. Ülkemizde birçok şehrimiz düşman işgalinden kurtuluşunu temsilen “Kurtuluş Günleri” programları yaparken, sadece Karabük’ümüz bir Cumhuriyet kenti olmanın verdiği haklı gururla “Kuruluş yıl dönümü”nü kutlamaktadır. Karabük Demir Çelik İşletmelerinin, Karabük’ün kurulmasına ve şehirleşmesine yaptığı katkıların yanında, ülkemizin sanayileşmesinde de önemli bir yeri vardır. Ayrıca Karabük Demir Çelik İşletmelerinin bölgemizin parlayan yıldızı Karabük Üniversitesine yapmış olduğu maddi ve manevi destekler de her zaman takdire şayandır. Karabük Üniversitesi de yapılan bu destekleri boşa çıkarmamış, Kardemir ile ülkemizde örnek gösterilebilecek bir üniversite-sanayi iş birliği kültürü oluşmuştur. Karabük Üniversitesi olarak, Karabük’teki diğer tüm kurum ve kuruluşlar gibi şehrimize katkı sağlamak için elimizden gelen tüm çabayı göstermekteyiz. YÖK’ün 2017 yılında açıkladığı verilere göre, Karabük Üniversitesi bugün 50 binden fazla öğrencisi ile şehir nüfusuna oranla en fazla öğrenciye sahip üniversitedir. Bununla birlikte Karabük Üniversitesi, 4 bine yakın uluslararası öğrencisiyle hizmet ihracatı sıralamasında ilk 8 devlet üniversitesi arasında yer almaktadır. Karabük Üniversitesi uzman ve genç kadrosu ile pek çok alanda ürettiği bilimsel araştırma projeleri ve akademik çalışmaları ile, ülkemizde ve dünyada saygın bilimsel yayınlarda yerini alarak, şehrimize ve ülkemize büyük katkılar sağlamaktadır. Henüz genç bir üniversite olmamıza rağmen, şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini ve marka değerini artırmak, Karabük Üniversitesinin de uluslararasılaşarak bir dünya üniversitesi olmasını sağlamak amacıyla bir vizyon ortaya koyduk. 2017 yılında Karabük Üniversitesinde, faklı ülkelerle yapılan iş birlikleri neticesinde; Vasyl Stefanyk Precarpathian Ulusal Üniversitesi ortaklığı ile “Türkiye - Ukrayna Diplomatik İlişkilerinde 25. Yıl Sempozyumu”, Malezya Perlis Üniversitesi ortaklığı ile “2017 Uluslararası Endüstri 4.0 ve Uygulamaları Sempozyumu”, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi, Avrasya Beşeri Bilimler Enstitüsü ortaklığı ile “1. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu”, Malezya Kuala Lumpur Üniversitesi ortaklığı ile “1. Uluslararası İleri Malzeme ve İmalat Teknolojileri Konferansı” düzenlenmiştir. Karabük Üniversitesinin bu yöndeki çalışmaları hız kesmeden devam edecektir. 1937 yılında Demir Çelik Fabrikalarının temellerinin atılmasında ve şehrin bugünlere gelmesinde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Karabük’ü Karabük yapan tüm değerli büyüklerimizi, özellikle bu yıl aramızdan ayrılan Karabük’ümüzün önemli değeri sevgili Hikmet Şeyhoğlu Hanımefendiyi saygı ve rahmetle anıyor, Karabük’ün 81. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.”