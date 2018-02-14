Rektör Prof. Dr. Gönüllü 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, önceki yılların bir değerlendirmesi ile yeni yılda yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Üniversitenin Turizm Uygulama Otelinde gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz ve gazeteciler katıldı.

Bir önceki yılın değerlendirmesi ile yeni yılda yapılacakların anlatıldığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Gönüllü, gerek eğitim-öğretim gerekse de fiziki anlamda gerçekleştirilenler ile devam eden ve yapılacak çalışmaları basın mensupları ile paylaştı.

Adıyaman Üniversitesinin kurulduğunda 3 fakülte, 2 enstitü, 1 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokuluna sahip olduğunu belirten Rektör Gönüllü, şu an ise mevcut durumda 13 fakülte, 1 konservatuvar, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 14 uygulama ve araştırma merkezine sahip olduğunun altını çizdi.

Adıyaman Üniversitesinin tercih edilen üniversiteler arasında önemli bir konuma geldiğinin altını çizen Gönüllü, "Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana öğrenci sayısını her geçen gün arttırmakla birlikte, bölgesinde ve Türkiye’de en çok tercih edilen üniversitelerden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Farklı şehirlerden ve ülkelerden üniversitemize gelen öğrencilerimiz şehrin ekonomisi ve kültürüne katkı sunmakta, ayrıca Adıyaman’ın bilinirliliğini arttırmaktadır. Üniversitemiz yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen fuarlara katılarak hem Adıyaman’ın hem de Adıyaman Üniversitesinin tanıtımını yapmaktadır" dedi.

Kamu-üniversite-sanayi işbirliğine Üniversite olarak büyük önem verdiklerini ifade eden Rektör Gönüllü, "Adıyaman Üniversitesi olarak, Adıyaman’ın ekonomik gelişimine katkı sağlamak adına çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor. Bu kapsamda Üniversitemizde kamu-üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak adına sadece 2017 yılı içerisinde bile 30 adet etkinlik/konferans/toplantı organize edilmiştir. 2017 yılı içerisinde kendi elektriğini çatısına kurulan güneş panelleri ile karşılayabilen Eğitim Fakültesi B Blok Binası, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yeni binası, Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası, Güvenlik Merkezi Binası ile Mühendislik Fakültesi Yemekhane ve Kantin Binaları hizmete açıldı. Ayrıca Perre Antik Kenti ve Nemrut Dağı çevre düzenlemesi yapıldı. Yerleşke içi yol genişletme ve aydınlatma çalışmaları da tamamlandı" diye konuştu.

2018 yılı içerisinde devam edecek ve bitirilmesi planlanan projelerle ilgili de konuşan Prof. Dr. Gönüllü, "2018 yılında Minyaman Seyir Terası, Doğal Göl Çalışması, 2. bin kişilik stadyum tribünü, Besni Mimarlık Fakültesi binası ve çok amaçlı sahası ile Merkez Külliye Cami ve çevre düzenlemesi tamamlanacak. Ayrıca İslami İlimler Fakültesi yeni binası, kütüphane ve kongre binası projesi, Adıyaman evinin müzeye dönüştürülmesi, Radyo-TV İletişim Binası, su kulesi, yeni teknik atölyelerin yapımı 2018 yılında devam edecek olan projelerimizinden bazıları olacak" şeklinde konuştu.

Soru cevap ile devam eden toplantının ardından Rektör Prof. Dr. Gönüllü basın mensuplarını Üniversitemiz Merkez Külliyesinde yapımı tamamlanan yeni binalar ile devam eden projeleri gezdirdi.