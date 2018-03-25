Rektör Şahin’den, ‘Bilginin kaynağı ve yüksek öğrenim’ konferansı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Birlik Vakfı Konya Şubesi tarafından düzenlenen programda, ’Bilginin kaynağı ve yüksek öğrenim’ konularında konferans verdi.

Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Orhan Gündüz, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, gelecek haftalarda vakıf olarak düzenleyecekleri programlar hakkında bilgi vererek, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, bilgi kaynaklarının kişiye göre değişim gösterebildiğini belirterek, bilginin vahiy ile başladığını söyledi. Modern bilimin aklı temel alarak, ’bugüne kadar bilinen her şeyi’ reddedebildiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, “Modern bilim, sonra ‘ben aklımla neyi doğru biliyor, neyin doğru olduğuna inanırsam onu bilgi olarak kabul edeceğim’ diyor. Modern bilim dinleri reddederken şunu söylüyordu, ‘bilim ve bilgi görecelidir, hiçbir zaman mutlak dogma şeklinde doğru olan bir bilgi yoktur’ Dolayısıyla bunların hepsini reddetmemiz lazım. Bu doğrudur, bunun dışında doğru yoktur’ Ancak bir Müslüman gözüyle baktığımız zaman biz inanıyoruz ki insanoğlu cennette yaratıldı. Vahiyle ilk bilgiler insanoğluna aktarıldı, öğretildi ve yeryüzüne tüm bilgilerle mücehhez bir şekilde gönderildi. Bu işin başlangıcıdır. Bunu diğer semavi dinlerin hepsi de kabul eder. Akabinde gözlem, bir şeyin bırakıldığında yere düşmesi. Belli ki bunu ağırlık yere çekiyor. Bu insanoğlunun gözlemiyle tespit ettiği bir bilgidir ya da ateş, sıcak, soğuk bilmeyen birisinin elini yakıyor. Bu da bir gözlemdir, bir deneydir, tecrübedir. Sonuç olarak bir bilgidir. Başkalarının deney ve tecrübeleri de mevcut. Her şeyi gidip kendimizin görmesi, test etmesi, denemesi mümkün değil ama başkalarının deneyim ve tecrübelerini de biz doğru bilgi olarak alabiliriz, kabul edebiliriz. Bunun dışında edinilen bilgilerden muhakeme yoluyla yeni bilgilere ulaşmak. Aslında bu bir nevi aklın kıyas yöntemi, muhakeme yöntemidir. İnsanoğlu, farklı bilgileri bir araya getirerek, yorum yaparak daha başka bilgilere ulaşabilir. Bunun dışında hayal etmek, Allah’ın insanoğluna verdiği en büyük nimetlerinden birisidir. İnsanoğlu hayal edemezse geleceğini kuramaz, dünyasını genişletemez. Bu nedenle hayal çok büyük bir zenginliktir” diye konuştu.