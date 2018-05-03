Rektör, 'sahte engelli raporuyla indirimli otomobil' iddiasını yalanladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın, hak etmediği raporla ÖTV indiriminden faydalanıp otomobil aldığı iddia edildi. İddiayı yalanlayan Rektör Bircan, "2001 yılında Ankara Numune Hastanesi'nde ehliyet almak için başvurduğum sağlık raporu sonucunda böyle bir sağlık raporu tanzim edildi. O raporu ben 2001 yılında aldım" dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Cavit Bircan'ın kendisine bağlı üniversite hastanesinin sağlık kurulundan engelli raporu alıp, ÖTV indirimden faydalanarak otomobil aldığı öne sürüldü. Rektörle ilgili, 'sahte rapor' aldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa şikayet yapıldığı ve Maliye Bakanlığı'nın inceleme başlattığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Hakkında çıkan iddialar ve haberlerle ilgili açıklama yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, şöyle konuştu:

"Doğuştan, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastasıyım. Yalan ve iftira dolu haberden dolayı özelimi açıklamak zorunda kaldım. Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığına yakalanan insanlar, bu hastalığı iyi bilirler. Bu hastalığın teşhisi bana 2000'li yıllarda kondu. Vücut sistemi o kadar çok hareket eder ki bir süre sonra kendine saldırmaya başlar. Benim sol diz ve sağ kalça tamamen tahrip olmuş. Bu hastalığa bir de romatizma hastalıkları eklendi. Bu, kamuoyunun bilgisi dışında bir şey değildir. Herkes bildiği için benim saklamaya çalıştığım bir durum değil. ABD'de bir süre bulundum, sol dizimden defalarca ameliyat oldum. Doktorların bana söylediği şey 'Hocam senin 50 metre dahi yürüyememen gerekiyor'. Bununla ilgili tüm raporlarım var. Bunu söylemekten utanıyorum."