Rektör Tabakoğlu, öğrenci evine konuk oldu

EDİRNE (AA) - Öğrencilerin davetini kırmayan Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrenci evine konuk oldu.
TÜ'de öğrenim gören bir grup öğrenci, geçen ay yoğun kar yağışı sonrası sosyal medyadan tatil isteklerini geri çevirmeyen Rektör Tabakoğlu'na teşekkür amacıyla evlerine davet etti.
Daveti kırmayan Tabakoğlu, Şükrüpaşa Mahallesi'nde tıp, kamu yönetimi ve işletme gibi bölümlerde okuyan öğrencilerin yaşadığı evi ziyaret etti.
Kışın verilen tatilin davetinin bahar ayında gerçekleştiğini ifade eden üniversitenin öğrenci temsilcisi Muhammet İkbal Balkis, hem tatil taleplerini geri çevirmeyen hem de davetlerini kırmayan Tabakoğlu'na arkadaşları adına teşekkür etti.
Rektör Tabakoğlu da öğrenim hayatı boyunca hem yurt hem de öğrenci evinde kaldığını ifade ederek, "Öğrenci evlerine aşinayız, kalabalık olur, şartlar zor olur ama muhabbeti iyi olur." dedi.
- "Öğrenci dekanlar" geliyor
Tabakoğlu, öğrenciden yana olan yönetim anlayışları gereği bir yeniliğe imza atacaklarını kaydetti.
Türkiye'de sadece Sakarya Üniversitesi'nde olan Öğrenci Senatosu uygulamasını TÜ'de hayata geçireceklerini anlatan Tabakoğlu, "Şimdi bir öğrenci senatosu yapıyoruz, Her fakültenin bir öğrenci dekanı olacak. Senatoya başarılı, yabancı ve engelli öğrencilerden seçeceğiz. Yönetime daha etkin katılacaklar ve biz de bize ne düşüyorsa derhal yerine getireceğiz. Nelerden şikayetçiler, onları aktif olarak dinleyeceğiz." diye konuştu.
- Kütüphanede kalan öğrenciye rektör sahip çıktı
Öğrencilerinin sorunlarını gidermek için ekip olarak çalıştıklarını dile getiren Tabakoğlu, maddi imkanı yetersiz öğrencilerin de destekçisi olduklarını belirtti.
Tabakoğlu, geçen ay maddi imkansızlık nedeniyle kütüphanede kalan bir öğrenciye gerekli katkıların sağlandığını aktararak, "Üç gün kütüphanede kalan bir öğrencimizden haberdar olunca, hemen harekete geçtik. Kardeşimize burs bağladık, yurt işlemlerini gerçekleştirdik. Şimdi kafası biraz rahatladı. Derslerine daha çok kanalize olacak. Kosova'dan gelen bir öğrenci kardeşimizin de babası marangozmuş, elinden yaralanmış para gönderemiyormuş geldi, dertleşti bizimle. O öğrencimize de burs bağladık." ifadelerini kullandı.
Sohbet sırasında, öğrenci evlerinde bulaşık işlerinin genelde ötelendiğini söyleyerek, evde bulaşık yıkama işinin nasıl yapıldığını soran Tabakoğlu, öğrencilerinden "Genelde bulaşıklar bir ay bekler hocam." yanıtını aldı.
Tabakoğlu, kendisine çay ikram eden öğrencilere hediye verdikten sonra evden ayrıldı.
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