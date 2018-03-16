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Rektör Tamer Yılmaz’dan Çanakkale Zaferi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:09 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Tamer Yılmaz’dan Çanakkale Zaferi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz; 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.
Rektör Yılmaz, mesajında Çanakkale Zaferini kutlayarak, "8 Mart 1915’de Çanakkale’de kahraman milletimizin destanlar yazarak kazandığı zafer, tarihimizin en önemli başarılarından biridir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için çeşitli güç koşula rağmen korkmadan ve çekinmeden göğsünü düşmana siper eden milletimiz, düşmanın her tür gücüne tankına, topuna, tüfeğine karşı ‘Dur’ demiş ve Çanakkale’yi düşmana geçilmez kılmıştır. Aziz milletimiz Çanakkale Savaşında; vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlikle, cesaretle, onurla ve inançla bağımsızlık yolunda, büyük fedakarlıklar göstermiştir. Çanakkale Savaşının üzerinden yıllar geçmiştir ancak eminim ki yüzyıllar bile geçse, biz Türk Milleti olarak bu vatanın kara bağrında kefensiz yatan şehitlerimizi asla unutmayacağız. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir direnişle düşmana dur diyen, Çanakkale’yi geçilmez kılan başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Tamer Yılmaz’dan Çanakkale Zaferi

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