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Rektör Tunçsiper, mülteci kampında çocuklarla

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Kilis’e giden İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Tunçsiper, mülteci kampında çocuklarla

Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Kilis’e giden İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, sınırda kurulan mülteci kampındaki Suriyeli çocuklarla bir araya geldi.
Türkiye’nin farklı illerindeki 9 üniversitenin rektörü ile birlikte Kilis’i ziyaret eden İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, burada Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi. 2017 yılında atanmış olan rektörler, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ndeki değerlendirme toplantısının ardından ortak bir basın açıklaması yaparak, tüm dünyadaki üniversitelere ve akademisyenlere anlamlı bir çağrıda bulundular. Yapılan basın açıklamasında, "Üniversiteler temelde bütün insanlığın barış ve huzuru için doğru ve gerçek bilgiyi üreten ve insanlığın hizmetine sunan kurumlardır. Yaşadığımız coğrafya yüzyılı aşan bir süredir emperyalist güçlerin hedefinde, barış ve huzura hasret yaşamaktadır. Türkiye, bu coğrafyada bütün saldırılara rağmen, insanlığa örnek olacak şekilde bir barış ve huzur adası olduğunu tüm Dünyaya kanıtlamıştır. Ülkemiz evi ve yuvası dağılmış mazlumlara, yetimlere ve muhtaçlara el uzatıp onlara sığınak olmaya devam etmektedir. Üniversite rektörleri olarak, yanı başımızda süren ahlaksız bir savaşın kurbanı olan binlerce insanın kanına elini bulaştırmış, Batılı güçlerin oyunlarını bozmak ve bölgenin huzuru ve barışı için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatan devletimizin yanında olduğumuzu ifade etmek üzere, üniversitelerimizi temsilen ensar şehir Kilis’te bulunmaktayız." denildi.

Emperyalizmin hedef tahtası haline getirilen bir coğrafya
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörleri olarak, göreve atanmalarının 1. yıl dönümünde bir değerlendirme toplantısı için Kilis’te bir araya geldikleri belirtilen açıklama, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ufku olan adalet ve insanca yaşamın bu coğrafyaya umut getirmesi için tüm terör gruplarına karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın tereddütsüz destekçisi olduğumuzu gururla belirtmek isteriz. Bu harekat herhangi bir dini ya da etnik gruba yönelik olmayıp yegane hedefi bölgenin, bölge huzurunu bozan teröristlerden ve terörizmden arındırılmasıdır. Üniversite rektörleri olarak bilim etiğine inanan bütün aydınları, bilim adamlarını ve bütün Dünya üniversitelerini, emperyalizmin hedef tahtası haline getirilen bu mazlum coğrafyaya sahip çıkmaya, ülkemizin verdiği ve insanlığa yüz akı olacak barış ve huzur mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz. Bu vesile ile Türk aydının ve akademisinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmenin onurunu tarihe not düşmekten de ayrıca şeref duymaktayız. Yine ülke olarak verdiğimiz bu haklı mücadelede hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor yiğit gazilerimize yüce Mevla’dan şifalar diliyoruz.”
Değerlendirme toplantısının ardından İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Suriyeli mültecilerin güven içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları konteyner kenti ziyaret etti. Rektör Tunçsiper, burada bulunduğu süre içerinde özellikle çocuklarla zaman geçirdi.

Rektör Tunçsiper, mülteci kampında çocuklarla

Rektör Tunçsiper, mülteci kampında çocuklarla

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