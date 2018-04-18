Rektör Uzun, Kalkınma Bakanı Elvan’ı ziyaret etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nde tamamlanan ve devam eden yatırımlar, yürütülen bilimsel çalışmalar ile geleceğe dönük projeler hakkında bilgi verdi. Bartın Üniversitesi’nin 2018-2022 stratejik planı kapsamında tüm paydaşlarının görüşlerini alınarak belirlediği hedeflerinden de bahseden Rektör Uzun, “Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’ın himayelerinde gerçekleştirilen 11. Kalkınma Planı, Ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak önemli bir adım. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak bu kalkınma hamlesinde Üniversite olarak bizlerde başta bölgemiz olmak üzere ülkemize değer katacak çalışmalar üretiyoruz. Ülke olarak konulan muasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefine, akademik gücümüz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızla katkı sunmak gayretindeyiz. Bu doğrultuda bizi yüreklendiren ve hep daha iyiye ulaşmamız noktasında teşvik eden Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’a teşekkür ederim” dedi.
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