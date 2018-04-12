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Rektör Uzun, Viyana Teknik Üniversitesinden konuklarıyla Amasra’yı konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 23:19 | Son Güncelleme

Amasra’da bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Bartın’a gelen Viyana Teknik Üniversitesinden akademisyen ve öğrenciler, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Uzun, Viyana Teknik Üniversitesinden konuklarıyla Amasra’yı konuştu

Amasra’da bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Bartın’a gelen Viyana Teknik Üniversitesinden akademisyen ve öğrenciler, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.
Ziyarette, Viyana Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi - Bina Arkeolojisi ve Restorasyon Bölümünden Dr. Gudrun Styhler Aydin ve 7 yüksek lisans öğrencisi gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Dr. Styhler Aydin, 2013 itibariyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne eklenen Amasra ile ilgili mimarlık, bina arkeolojisi ve peyzaj mimarlığı ilgili incelemelerde bulunduklarını kaydederek, verdikleri destekten dolayı Rektör Uzun’a ve Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Artar ve öğrencilerine teşekkür etti.

“Ortak çalışmalarla bilime katkı sunmalıyız”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun, Üniversite olarak uluslararasılaşmayı temel hedeflerinden biri olarak benimsediklerini söyledi. Rektör Uzun, “Üniversitemiz, uluslararasılaşma noktasında öğrencilerine uluslararası bir kariyer kazandırmak, eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmek amacıyla çeşitli işbirliği protokolleri imzalamıştır. Bunun yanı sıra öğretim elemanlarımız uluslararası ortaklıklı projeler üretmekte ve bölgesine değer katacak çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda bugün Viyana Teknik Üniversitesinden yapılan ziyareti önemsiyorum. Önümüzdeki dönemlerde farklı alanlarda ortak çalışmalar yapacağımıza ve birlikte bilime önemli katkılar sunacağımıza inanıyorum” dedi.

“Amasra, Dünya Miras Listesine dâhil edilmeli”
Ziyarette, Amasra’nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmeyi hak eden bir yer olduğunu da vurgulayan Rektör Uzun, “Amasra, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ülkemizde, kültürel ve doğal dokunun en iyi yaşatıldığı yerlerden biridir. Amasra’yı değerli kılan bu dokunun korunmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında her birimize ayrı görevler düşmektedir. Bu doğrultuda Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkartmaya ve yaşatmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
Ziyarette, Dr. Styhler Aydin’ın Rektör Uzun’a Fakültelerinde son bir yıl içerisinde akademisyenler ve öğrenciler tarafından yapılan çalışmaların yer aldığı 2 kitap hediye etti.

Rektör Uzun, Viyana Teknik Üniversitesinden konuklarıyla Amasra’yı konuştu

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