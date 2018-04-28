HABER

REKTÖR VE AKADEMİSYENLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SÜRPRİZ KARŞILAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 20:19 | Son Güncelleme

İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Adnan Menderes Havalimanı'nda, Ege Üniversiteliler sürpriz karşılama yaptı.

İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Adnan Menderes Havalimanı'nda, Ege Üniversiteliler sürpriz karşılama yaptı. Ege Üniversitesi ailesini temsilen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak liderliğinde, 382 akademik ve idari personeli gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurup yanlarına gitti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rektör Budak çiçek takdim etti. Rektör Budak'la görüştüğünü ve üniversiteyle ilgili taleplerin kendisine iletildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekenin yapılacağını söyledi. Daha sonra Egelilerle fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin yapılacağı salona geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fakülte binalarından, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin değişim dönüşümüne kadar birçok konuyu konuşma fırsatı bulduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Devlet üniversitesi olarak devletimizin ve milletimizin başı, Cumhurbaşkanımıza taleplerimizi ilettik. Üniversitemizin temel alt yapısına ilişkin çalışmalarımızı, projelerimizi anlattık. Bu projeler, devletimizin desteği olmadan yapılamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız da destek olacağını kaydetti" dedi.

CHP'nin adayı için o güne işaret edildiCHP'nin adayı için o güne işaret edildi
HDP'de seçimi boykot kararı masada! HDP'de seçimi boykot kararı masada!
Karamollaoğlu'na şok! Son gün iptal edildiKaramollaoğlu'na şok! Son gün iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.