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Rektör Yılmaz’dan “Tıp Bayramı” Mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof.

Rektör Yılmaz’dan “Tıp Bayramı” Mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Yılmaz, zor şartlarda görev yapan bütün sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.
“Sağlık çalışanları hepimizin saygı duyması gereken çok kıymetli bireylerdir”
Sağlık çalışanlarına herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizen Rektör Yılmaz, “Yoğun bir tempo içerisine eğitime ilk başladıkları günden itibaren kimi zaman zor şartlarda, kimi zaman ise hayat kurtaran dokunuşları yapan sağlık çalışanları hepimizin saygı duyması gereken çok kıymetli bireylerdir. İnsanların hayatlarını paylaşarak, en zor günlerinde hastaların yanında olan,kaliteli ve sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için ellerinden gelen çabayla hastaların sağlık problemlerini çözen sağlık çalışanlarını toplum olarak ne kadar çok takdir etsek azdır. Mesai kavramı olmaksızın, gece-gündüz demeden yaptıkları hizmetlerle insan yaşamının daha kaliteli olmasında katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyor ve sağlığa emek vermiş herkese saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Rektör Yılmaz’dan “Tıp Bayramı” Mesajı

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