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Rektörler, profesörler arasından atanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:01 | Son Güncelleme

Üniversite rektörleri, en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Üniversite rektörleri, en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesine yeni fıkralar eklendi.

Buna göre, üniversite rektörleri en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi rektörler

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