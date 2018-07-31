Renault-Nissan-Mitsubishi'den rekor satış

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük otomotiv ittifakı olan Renault-Nissan-Mitsubishi, yılın ilk yarısında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 5 milyon 538 bin 530 adede çıkararak satış rekoru kırdı.

Renault açıklamasına göre, Renault-Nissan-Mitsubishi, 2018'in ilk yarısında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artırarak 5 milyon 538 bin 530'a yükseltti. İttifak, ulaştığı satış rakamıyla rekor kırdı.

SUV, crossover, pickup, sıfır emisyonlu elektrikli ve elektrikli hibrit modeller dahil olmak üzere ürün segmentlerinde yoğun müşteri talebi gerçekleşti.

Renault, Clio, Captur ve Scenic ile satışlarını artırırken, Dacia yarıyıl satış rekoru kırdı. Nissan’ın Note, Serena, X-Trail ve Qashqai modelleri yoğun talep gördü. Mitsubishi Motors’un satış adetleri ise yeni Eclipse Cross ve XPANDER ile artış kaydetti.

Renault ve Nissan elektrikli araç segmentinde büyük bir talep artışı gerçekleşti. ZOE ile Avrupa elektrikli otomobil pazarındaki yüzde 21,9’luk pazar payını koruyan Renault, elektrikli hafif ticari araç pazarında yüzde 38 olan pazar payını Kangoo Z.E. ile sürdürdü.