HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Renault ve Getir'den iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:16 | Son Güncelleme

Getir kullanıcıları artık hafta içi 18.00-22.00; hafta sonu ise 12.00-22.00'de istediği yerde anında Renault Megane Sedan'ı test edebilecek

İSTANBUL (AA) - Renault, Türkiye'nin yenilikçi mobil uygulamalarından Getir ile Türkiye'de iş birliğine adım attı.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek teknoloji ve otomotivi birleştiren inovatif bir projede yer alıyor.

Getir kullanıcıları artık hafta içi 18.00-22.00; hafta sonu ise 12.00-22.00'de istediği yerde anında Renault Megane Sedan'ı test edebilecek.

Uygulama içinde yer alan "Test sürüşü" kategorisindeki aplikasyon üzerinden test sürüşü imkanı veren bu inovatif iş birliği sayesinde kullanıcılar, hızlı ve kolay bir şekilde Megane Sedan'ı test etme fırsatı yakalıyor.

Getir uygulaması ile müşteriler, şehrin her noktasındaki "Megane Sedan'ları Getir" uygulamasına giriş yaptıktan sonra ilgili kategoriden test sürüşü için aracı Getir talimatı ile bulunduğu noktada çok kısa süre içinde test sürüşü yapabiliyor.

Dünyada ilk kez dakikalar içinde test sürüşünü müşterinin ayağına getiren iş birliği "Getir de getirsin; Renault Megane test edilsin" sloganıyla lanse ediliyor.

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
Kurtuluş Yolu vosvoslarla renklendiKurtuluş Yolu vosvoslarla renklendi
Van AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları Van AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Getir iş birliği Renault

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düzce AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Düzce AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Osmaniye AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Osmaniye AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Kilis AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Kilis AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu bacaklarından tutup aşağı attı

İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu bacaklarından tutup aşağı attı

Karabük AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Karabük AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Yalova AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Yalova AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.