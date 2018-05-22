Renault ve Getir'den iş birliği

İSTANBUL (AA) - Renault, Türkiye'nin yenilikçi mobil uygulamalarından Getir ile Türkiye'de iş birliğine adım attı.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek teknoloji ve otomotivi birleştiren inovatif bir projede yer alıyor.

Getir kullanıcıları artık hafta içi 18.00-22.00; hafta sonu ise 12.00-22.00'de istediği yerde anında Renault Megane Sedan'ı test edebilecek.

Uygulama içinde yer alan "Test sürüşü" kategorisindeki aplikasyon üzerinden test sürüşü imkanı veren bu inovatif iş birliği sayesinde kullanıcılar, hızlı ve kolay bir şekilde Megane Sedan'ı test etme fırsatı yakalıyor.

Getir uygulaması ile müşteriler, şehrin her noktasındaki "Megane Sedan'ları Getir" uygulamasına giriş yaptıktan sonra ilgili kategoriden test sürüşü için aracı Getir talimatı ile bulunduğu noktada çok kısa süre içinde test sürüşü yapabiliyor.

Dünyada ilk kez dakikalar içinde test sürüşünü müşterinin ayağına getiren iş birliği "Getir de getirsin; Renault Megane test edilsin" sloganıyla lanse ediliyor.

