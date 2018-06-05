Renault’da hazirana özel sıfır faiz fırsatı

İSTANBUL (AA) - Renault, haziran ayında Clio ve Kangoo modellerinde 30 bin lira krediyi 15 aya kadar sıfır faizle sunuyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, marka, haziran ayında Clio ve Kangoo müşterilerine maksimum 30 bin lira kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı sağlıyor.

Diğer tüm modeller için 30 bin lira kredi 24 aya kadar yüzde 1,39 faizle sunulurken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde maksimum 100 bin lira kredi 48 aya kadar yüzde 1,49 sabit faiz oranı bulunuyor.

Renault Finans’tan yüzde sıfır faiz haricinde kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Clio HB ve Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg versiyon satın alımlarında liste fiyatı üzerinden bin 750 lira, diğer versiyonlarında ise 2 bin 500 lira ek indirim uygulanıyor.

Kangoo Multix ve Express satın alımlarında ise liste fiyatı üzerinden 2 bin 250 lira ek indirim sunuluyor. Aynı kapsamda Symbol için 2 bin 500 lira, Captur ve Kadjar için 4 bin lira, Megane Sedan ve HB (Joy 1.6 benzinli hariç) 3 bin 500 lira, Koleos ve Talisman modellerinde 5 bin lira, Master ve Trafic ailesinde ise 2 bin lira ek indirim bulunuyor.