"Rengin Gör Dediği" isimli solo sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Yasemen Latife Ayvaz'ın "Rengin Gör Dediği" isimli solo sergisi sanatseverlerle buluştu.

Galeri FE'de açılan serginin açılışında AA muhabirine açıklama yapan Ayvaz, 40 eserinin bulunduğu serginin ilk kişisel sergisi olduğunu söyledi.

Sanatsal üretimlerini İstanbul’a olan hayranlığı ile pekiştirerek lirik soyutlamalar olarak ortaya çıkaran Ayvaz, "Anlık tepkilerle sınırsız, özgür ve çok rahat çalışıyorum. Spontane dokular gelişiyor, böylece bütün duygularımı tuvallerime aktarıyorum. Genelde resimlerim yüzey resmi yani bir su birikintisi, bir duvar yüzeyi, taş veya bir toprak parçasına kadar bir çok şeyden esinlenebiliyorum." diye konuştu.

Eserlerinin daha çok şehir ve manzarayı anımsattığını belirten Ayvaz, eserlerinde her rengi kullandığını, derinlik hissi vermek için renk ve katmanlara çok önem verdiğini söyledi.

Ayvaz, bazı eserlerinde kum da kullandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Renkler ve katmanlar benim için çok önemli. Rengin izleyiciye ne gösterdiği, izleyicinin ne görüp hissettiğini 'Rengin Gör Dediği' şeklinde ifade ettik. Benim için en önemli şey, eserlerimi yaparken hissettiğimden çok izleyenin eserlerime baktığında ne hissettiği."