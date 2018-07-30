Renju Zeka Oyunu Dünya Şampiyonası, Kuşadası'nda başladı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, en eski zeka oyunlarından 'Renju' oyununun Dünya Şampiyonası başladı.
Rusya, İsveç, Çin, Japonya, Kazakistan, Estonya, Yunanistan'dan 66 oyuncunun şampiyonluk mücadelesi vereceği Renju Zeka Oyunu Dünya Şampiyonası, Kuşadası'ndaki Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yavuz Sultan Selim Kongre Salonu'nda bugün başladı. 3 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek şampiyonaya, Türkiye'den 7 oyuncu katılıyor. Renju Federasyonu Türkiye Temsilcisi Osman Mert Gürgüç, "Renju Türkiye'de çok yeni bir oyun. Fakat dünyada kabul edilen ve ligi bulunan üç zeka oyunundan biri. Bunlardan en başta geleni satranç, go oyunu ve renju. Renju satranç ve go kadar önemli bir zeka sporu olup, eğitim seviyesi yüksek ülkelerde entelektüel sporlar sıralamasında 2. sırada. Çocukların bu oyunu seçme sebebi çok eğlenceli olması ve beyin gelişimine çok büyük etkisidir. Satranç, go ve Renju Çin başta olmak üzere bazı Uzakdoğu ülkelerde zorunlu ders kapsamında" dedi.
Gürgüç, renju oyununun yaygınlaşması için Türkiye genelinde eğitmen eğitimi verip, tüm illere yayarak oyuncu sayısını çoğaltacaklarını belirtti.
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