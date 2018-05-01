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Renkli mezarlıklı köy

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 12:40 | Son Güncelleme

MUŞ'un Hasköy ilçesine bağlı Elmabulak köyünde, yöre halkının büyük bölümünün okuma- yazma bilmemesi nedeniyle oluşturulan renkli mezarlar dikkat çekiyor.

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'un Hasköy ilçesine bağlı Elmabulak köyünde, yöre halkının büyük bölümünün okuma- yazma bilmemesi nedeniyle oluşturulan renkli mezarlar dikkat çekiyor.

Elmabulak köyünde oturan yaşlılar ile okuryazar olmayanların, aile üyelerinin mezarlarını kolay bulabilmesi için yapılan ve 200 yıl önceye dayanan uygulama, görenlerin ilgisini çekiyor. Sahipleri tarafından mezarı çevreleyen demirler, istenilen renge boyanıyor. Bu sayede yaşlılar ve okuma- yazma bilmeyenler, aile üyelerinin mezarlarını kolaylıkla buluyor. Hasköy Kız Meslek Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de bu geleneğin sürdürülmesi için proje hazırladı.

İlçe ile köyün tanıtımının yapılması için kitapçıklar bastıracaklarını belirten coğrafya öğretmeni Ali Aydın, "Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgilisini çeken renkli mezarlar geleneğinin sürdürülmesini istiyoruz. Yaklaşık 200 yıllık geleneği sürdüren aile sayısı, parmak sayısını geçmeyecek kadar. Amacımız, bu geleneğin sürdürülmesi ve mezarlığın hep böyle renkli kalması. Turistleri ilçemize ve köylerimize çekmek için tanıtımlar yapmaya başladık. Tarihi yerler ve doğal güzellikler yanında tanıtımlarımız arasında renkli mezarlık da bulunuyor. Mezar çevresine demir parmaklık yaptıracak para bulamayanlar, mezarın baş ve ayak ucundaki taşları boyuyor. Bu da ilgi çekiyor" diye konuştu.

Öğretmenleriyle birlikte gittikleri mezarlıkta, renkli mezarların hikayesini dinleyen öğrenciler ise bugün yaptırılan mezarların mermerden olduğuna, üzerine ölenlerin isimlerinin yazıldığına dikkat çekti. Öğrenciler, renkli mezarların yok olmaması için bu geleneği sürdürmeye çalışacaklarını söyledi.

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