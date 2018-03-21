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‘Resim Dostları’ karma resim sergisi ESOGÜ’de ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından ESOGÜ Sanat Galerisi’nde düzenlenen “Resim Dostları” karma resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.Figen Uğuz Öner önderliğinde düzenlenen ve 24 katılımcının eserlerinin sergilendiği serginin açılışına ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof.

‘Resim Dostları’ karma resim sergisi ESOGÜ’de ziyarete açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından ESOGÜ Sanat Galerisi’nde düzenlenen “Resim Dostları” karma resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.
Figen Uğuz Öner önderliğinde düzenlenen ve 24 katılımcının eserlerinin sergilendiği serginin açılışına ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş katıldı. Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen sergide ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Birgül Yelken, Nuray Çiftkanat, Melek Ekiz, Melek Tözge Karalı, Burak Biricik, Ayşe Çavuşoğlu, Berçem Çelik, Emine Variçli, Mustafa Ceylan, Semra Kambur, Esra Şimşek, Evrim Çıpran, Heval Yıldız Karasu, Nurgül Karamaşa, Dilara Tüfek,Serpil Çolak, Betül Duman, Gözde Demiral, Funda Güney, Mehmet Ali Özgüneş, Elif Sude Gümüş, Ayça Hazel, Ceyda Yalçınkaya’nın eserleri sergileniyor. Sergi 22 Mart perşembe gününe kadar ziyarete açık kalacak.

‘Resim Dostları’ karma resim sergisi ESOGÜ’de ziyarete açıldı

‘Resim Dostları’ karma resim sergisi ESOGÜ’de ziyarete açıldı

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