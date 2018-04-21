Resim öğretmenlerinden ’an ve mekan’ resim sergisi

Mersin’de, resim öğretmeni Beşir Bayar ve Sait Toprak, karışık teknik kullanarak hazırladıkları ’an ve mekan’ isimli resim sergisini sanat severlerle buluşturdu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi’nde açılan sergide, kentler, insanlar ve doğa arasındaki ilişkiyi konu alan resimler yer aldı.

Sergi açılışında konuşan ressam ve resim öğretmeni olan Beşir Bayar, sergi için yaklaşık 1 yıldır hazırlandıklarını belirterek, "Sait Toprak, çok eski arkadaşım olduğu için birlikte sergi açmak istedik. İlk sergimizi Adana’da açtık. Benim Mersin’de yaşıyor olmam nedeniyle sergimizi daha sonra Mersin’e de taşıdık” dedi.

12 yıldır öğretmenlik yaptığını kaydeden Bayar resimle çocukluğundan beri uğraştığını belirtti. Resimlerinde doğrudan iletmek istediği bir mesaj bulunmadığını vurgulayan Bayar, kent ve figür ilişkisini tuvale yansıtarak irdelemeye çalıştığını aktardı. Yurt içinde 6 kişisel sergisi bulunduğunu bildiren Bayar, “2016’da İtalya’nın Forli kentindeki Vernice Sanat Fuarı’nda ödül aldım. Aynı yıl, Uluslararası Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneğinin (SAKÜDER) 11. Kuruluş yılı amacıyla düzenlenen resim yarışmasında üçüncülük aldım. Çalışmalarıma atölyemde devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karışık teknik kullanılarak hazırlanan serginin, 8 Mayıs’a kadar açık kalacağı bildirildi.

’An ve mekan’ ismiyle açılan sergiye, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.