Resim yarışmasında başarılı olan engelliler ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğiyle yetenekli engellileri keşfetmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen "Bu Tuval Senin" resim yarışmasında başarılı olan 50 engelli ödüllendirildi. Engellilerin sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla şubat ayında başlatılan yarışmaya, ülke genelinden 700 başvuru yapıldı. Dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin, Demet Sabancı Çetindoğan, Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı ve Fatoş Altınbaş Sarıgül'den oluşan jüri, eleme sürecinden sonra 700 eserden 50'sini birinciliğe layık gördü. Ödül töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engelliler kelimesinin yeniden düşünülmesi gereken bir kelime olduğuna inandığını söyledi. Bu insanlara, yaşamlarındaki imkansızlıklar ortadan kaldırılmış olsa, hiçbir engel ile karşılaşmamış olsalar, "engelli" denemeyeceğini ifade eden Çağırıcı, "Esas engelin, onların yaşamlarını ve yaşadıklarını görmeyenlerde olduğuna inanıyorum." dedi. Türkiye genelinde yapılan projenin sonuna gelindiğini, burada herkesin emeğinin olduğunu dile getiren Çağırıcı, eserleri satın alacaklara teşekkür etti.

- "Engelimizden öte, yeteneklerimiz görülmeli" Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva da Türkiye'nin bu noktaya gelmiş olmasının muhteşem olduğunu dile getirdi. Yıllarca "engelli" etiketini aldıktan sonra başka bir etiketi alamayan bir kitle olduklarını ifade eden Ayva, "Engelli olduktan sonra ne öğretmen olabilme ne ressam olabilme ne iş adamı olabilme ne parlamenter olabilme hatta eş olabilme, baba, anne olabilme... Bir türlü bu etiketleri yiyemedik. İnsanlar bu engel etiketini yapıştırınca sizin sanki hiçbir şeyiniz yokmuş gibi oluyor." diye konuştu. Türkiye'de gelecek 5 yıl içinde gündeme gelmesini istedikleri üç konu olduğunu belirten Ayva, şöyle devam etti: "Birincisi, bizim engelimizden öte yeteneklerimizin görülmesi. Artık yetenek dönemi başlamalı ülkemizde. İkincisi çok engellilikler. Benim bir başka engelim daha olabilir mi? Olabilir. Ama şu anda bu kitle yok zannediliyor. Hem kör hem sağır arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu kitlenin üstünün açılması lazım. Üçüncü olarak, erişilebilirlik konusu, Türkiye'nin en önemli meselesi durumunda. Yani fiziksel ve sosyal sistemlerin, engellileri de kapsar hale gelmesi.