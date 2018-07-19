Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

Cuma mesajları haberimizde. 20 Temmuz 2018 Cuma gününe özel en güzel, en kısa ve anlamlı cuma mesajlarını sizler için biraraya getirdik. Hz. Peygamber, Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur (Müslim, Cum'a, 18). Böylesi özel bir günde paylaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Cuma suresinin 9. ayeti kerimesinde Yüce Allah (c.c.) mealen "Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman, hemen Allah'ın zikrine (namaza) koşun. Alış verişi bırakın, böyle hareket ederseniz sizin için daha hayırlıdır" buyurur. Hz. Peygamber (s.a.v), Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ederken, Ranuna denilen mevkiye geldiğinde, Cuma namazı farz kılınmış ve peygamberimiz ilk Cuma namazını burada kılmıştır.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2018