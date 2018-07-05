Resimli cuma mesajları 2018 - Güncel, en yeni, en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 sizler için haberimizde. Bir mübarek Cuma gününe daha erişmenin sevinci içindeyiz. Şevval ayının son ama Temmuz ayının ilk Cuma günü, 6 Temmuz 2018'de WhatsApp gruplarınızdan, sosyal medyadan göndermek ve paylaşmak için aradığınız resimli Cuma mesajları derlemesi sayfamızda. İslam alemi için çok önemli bir gün olan bu mübarek günde sevdiklerinize en özel, güzel ve yeni resimli cuma galerisinden seçtiklerinizi indirebilir, gönderebilir ve paylaşabilirsiniz. İşte resimli cuma mesajları 2018...
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2018
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.
Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar..
Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.
Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.
"...Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez." (Kasas 77) Hayırlı Cumalar.
En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Bir mübarek cuma gününe daha erişmiş bulunuyoruz. En yeni resimli Cuma mesajlarını sizin için hazırladık. Sevdiklerinizi hatırlayıp değer verdiğinizi göstermenin en iyi yolu da cuma mesajları göndermek olacaktır. Cuma günü sevdiklerinizi hatırladığınızı b
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar...
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar...
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Rablerinde korkanlarda boluk boluk Cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar...
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır.Eller Allah"a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.Cumanız mübarek olsun..
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun insaALLAH…
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun" derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur"ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Amin. Hayırlı Cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud"a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı Cumalar dilerim.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız Mübarek Olsun.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasini hayatina tasiyan, baskalarin duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin insallah. Hayırlı Cumalar
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Ya Rabbi! Gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Rabbim sen unutan kullarından etme bizi,dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumanız Mübarek Olsun
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur"an-ı Kerim"i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Allahım, bizi, dinde yalnız sana ihlasla ibadet eden haniflerden kıl! Yönümüzü Yanlış bildiklerimizden Hakka tevcih eyle! Hayırlı Cumalar.
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En yeni resimli Cuma mesajları 2018
Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme. Hayırlı cumalar.
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