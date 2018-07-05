Resimli cuma mesajları 2018 - Güncel, en yeni, en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 sizler için haberimizde. Bir mübarek Cuma gününe daha erişmenin sevinci içindeyiz. Şevval ayının son ama Temmuz ayının ilk Cuma günü, 6 Temmuz 2018'de WhatsApp gruplarınızdan, sosyal medyadan göndermek ve paylaşmak için aradığınız resimli Cuma mesajları derlemesi sayfamızda. İslam alemi için çok önemli bir gün olan bu mübarek günde sevdiklerinize en özel, güzel ve yeni resimli cuma galerisinden seçtiklerinizi indirebilir, gönderebilir ve paylaşabilirsiniz. İşte resimli cuma mesajları 2018...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2018

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar..

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

"...Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez." (Kasas 77) Hayırlı Cumalar.