Resimli Cuma mesajları: 2018 için en güzel resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018, yeni, güncel ve en özelleri arasından seçilerek sizler için haberimizde hazırlandı. 3 Ağustos Cuma günü sevdiklerinize göndermek veya sosyal medyadan paylaşabilmek için aradığınız yazılı ya da resimli Cuma mesajları sayfamızda. Cuma mesajları, bugün önem, anlamını anlatmaya ve hatırlatmaya yarayan özlü sözleri içerdiği gibi resimli Cuma mesajları da aynı şekilde görsel olarak sizlere yardımcı olur. Resimli Cuma mesajlarını Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medyadan paylaşabilir, veyahut WhatsApp uygulaması ile ister gruptan ister tek tek sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte resimli Cuma mesajları 2018... EN GÜZEL CUMA MESAJLARI Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA - 42) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..! Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı Cumalar..! Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi musibet ve nimetlerle deneriz. Sonunda bize döneceksiniz. (ENBİYA - 35) Cumanız Mübarek Olsun..! Onlar ki Rab'lerine secdeler ve kıyamlar yaparak (Namaz kılarak) geceyi geçirirler. (Furkan - 64) Hayırlı Cumalar.

Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. (Lokman - 33) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..! Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz / Dua ile Allah'tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara - 153) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..! Biz Kur'an dan İman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını arttırır. Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..! Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; ''Hatırlayan güzelse, Hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur, yada gül kokar.'' Yaradanın affına, Resul'ün şefaatine, Cennetin en güzel köşesine mazhar olabilmeniz dileğiyle, Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..! ...Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşire, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. Hayırlı Cumalar. Dua ile...

Resimli Cuma mesajları: 2018 için en güzel resimli Cuma mesajları

Ocak ayının üçüncü Cuma gününe geldik. İslam aleminin cuma günü mübarek olsun. Bu mübarek günün anlam ve önemini paylaşmak , bu özel gün vesileyisiyle iyi dileklerinizi ve dualarınızı yakınlarınızla paylaşmak isteyenler için resimli Cuma mesajları derledi

1 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Cumanız hayırlı olsun. Bu mübarek günde kinimizden, kibrimizden kurtulalım; günahlarımızı için Rabbimizden af dileyelim. Dualarımız arşa değsin.

2 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Rabbimizin yarattığı bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerin olsun. Hayırlı Cumalar...

3 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Mübarek Cuma gününde, dualarımızı sevdiklerimizle, yakınlarımızla ve sizin gibi güzel insanlarla olsun. Bu mübarek günde gününde siz ve ailenize hayırlı Cumalar ve dertlerinizden, tasalarınızdan kurtulmanızı dilerim.

4 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlarım.

5 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Bu mübarek günde dualarımız tövbelerimiz kabul olsun. Sağlığımız daim, kazancımız hayırlı ve gönlümüz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar

6 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Dara düştün mü üzülme, eğilme, temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya sabretmeye devam et, Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olur inşallah.

7 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Rabbimiz bu mübarek günlerde dualarımızın kabul etsin, ebediyette sevdiklerimizle buluşmayı nasip etsin. Siz ve sevdiklerinizin cuması hayırlı olsun.

8 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 İki bayram arasındayız ki bu mübarek Cuma gününü de bayram gibi olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz hoşnut olsun. Mübarek Cuma gününü hayırlara vesile olsun.

9 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Rabbimin sevdiği kullarından olursunuz inşallah. Mübarek Cuma gününde nurlar üzerinizde, dualarınız, namazlarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar...

10 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Mübarek Cuma gününzde hastalar şifa, yoksulluklar derman, herkes huzur ve mutluluk bulsun. Rabbimiz sizi, bizi ve yakınlarımızı sevdikleri kullardan eylesin. Cumanız mübarek olsun.

11 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Rabbimizin imanı samimi ve sağlam, çalışkan, minnettar kullarından olmamız dileğiyle Cuma gününüz mübarek olsun.

12 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Bir Cuma sabahı daha geldi. Sabahlar, akşamları akşamlar sabahları getirsin; aç ellerini göğe kıl namazını et duanı ki sağlığımız huzurumuz daim olsun. Hayırlı Cumalar

13 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Bu mübarek Cuma gününde imanımız gönlümüzü doldursun, Cuma namazında cemattimizle saflarımızı sıklaştıralım, dualarımız edelim, namazımızı kıllalım. Cumamız hayırlı olsun.

14 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Maddi dünyada günlerimiz sayılı. İmanımız, sevaplarımız, günahlarımız ile manevi aleme hazırlanıyoruz. Mübarek Cuma gününü anlamını ve önemini unutmayalım. Hayırlı Cumalar...

15 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Kindar olma, bu mübarek Cuma gününde kırgınlıklarımızı bitirelim, affetmenin erdemini öğrenelim, gönlümüzü imala dolduralım. Hayırlı Cumalar...

16 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Rabbimiz mübarek Cuma gününde namazımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Son nefesimizde Kelime-i tevhid getirmeyi nasip etsin, sevdiklerimizin, yakınlarımızın günahllarını af eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar...

17 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Mübarek Cuma gününde Allah'ın selameti ve bereketi gönlü iman ile dolu olan herkesin üzerine olsun. Ya Rab bizi cennet kapılarından geçeceklerden eyle! Amin!

18 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Rabbim, Allah'ım Bu mübarek günde dualarımızı, tövbelerimizi kabul et, gönlü imanla dolup taşan, sevaplarını eksik etmeyen bu fakirleri, sevdiğin kulların arasına al. Amin! Hayırlı Cumalar...

19 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

20 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Hastalara şifa, dertlilere derman eyle.

21 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

22 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

23 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek oIsun.

24 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

25 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Allah’ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar

26 / 27 En güzel resimli Cuma mesajları 2018 Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol oIlun! Hayırlı Cumalar…