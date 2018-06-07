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Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 21:55 | Son Güncelleme

Resimli Cuma mesajları sizler için haberimizde. Mübarek Ramazan ayının son cumasına geldik. Af ve mağfiret ayında bir Cuma gününde dostlarımıza göndermek isteyeceğiniz anlamlı Cuma mesajları sayfamızda yer alıyor. Ayrıca resimli Cuma mesajları 2018 galerisinden istediğiniz, beğendiğiniz Cuma mesajını seçerek sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz. İşte 2018 resimli ve kısa, güncel Cuma mesajları...

Resimli Cuma mesajları 2018 galerisi sizler için haberimizde derledik. Cuma günü müslümanlar için, haftanın en önemli günü sayılır. Sevgili Peygamberimiz: “Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün cennete girdirildi, o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet Cumadan başka bir günde kopmayacaktır.” “Cuma gününün içinde öyle bir saat vardır ki Allah duaları kabul eder.” buyurmuştur. Ramazan ayının son cumasında sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları haberimizde. Cumanın önemi anlatan resimli Cuma mesajları içinden seçtiklerinize de Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte kısa, en yeni Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları ...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin... Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın...Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın ~ Hayırlı Cumalar ~

Rablerinde korkanlarda boluk boluk Cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar...

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın...Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar...

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur"ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ey rabbim! İstemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum.

Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah"ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

ALLAH'ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud"a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2018

Resimli Cuma mesajları: 2018 için en güzel resimli Cuma mesajları

Ocak ayının üçüncü Cuma gününe geldik. İslam aleminin cuma günü mübarek olsun. Bu mübarek günün anlam ve önemini paylaşmak , bu özel gün vesileyisiyle iyi dileklerinizi ve dualarınızı yakınlarınızla paylaşmak isteyenler için resimli Cuma mesajları derledi

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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Cumanız hayırlı olsun. Bu mübarek günde kinimizden, kibrimizden kurtulalım; günahlarımızı için Rabbimizden af dileyelim. Dualarımız arşa değsin.
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Rabbimizin yarattığı bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerin olsun. Hayırlı Cumalar...
3 / 27

En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Mübarek Cuma gününde, dualarımızı sevdiklerimizle, yakınlarımızla ve sizin gibi güzel insanlarla olsun. Bu mübarek günde gününde siz ve ailenize hayırlı Cumalar ve dertlerinizden, tasalarınızdan kurtulmanızı dilerim.
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlarım.
5 / 27

En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Bu mübarek günde dualarımız tövbelerimiz kabul olsun. Sağlığımız daim, kazancımız hayırlı ve gönlümüz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Dara düştün mü üzülme, eğilme, temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya sabretmeye devam et, Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olur inşallah.
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Rabbimiz bu mübarek günlerde dualarımızın kabul etsin, ebediyette sevdiklerimizle buluşmayı nasip etsin. Siz ve sevdiklerinizin cuması hayırlı olsun.
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
İki bayram arasındayız ki bu mübarek Cuma gününü de bayram gibi olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz hoşnut olsun. Mübarek Cuma gününü hayırlara vesile olsun.
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Rabbimin sevdiği kullarından olursunuz inşallah. Mübarek Cuma gününde nurlar üzerinizde, dualarınız, namazlarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar...
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Mübarek Cuma gününzde hastalar şifa, yoksulluklar derman, herkes huzur ve mutluluk bulsun. Rabbimiz sizi, bizi ve yakınlarımızı sevdikleri kullardan eylesin. Cumanız mübarek olsun.
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Rabbimizin imanı samimi ve sağlam, çalışkan, minnettar kullarından olmamız dileğiyle Cuma gününüz mübarek olsun.
12 / 27

En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Bir Cuma sabahı daha geldi. Sabahlar, akşamları akşamlar sabahları getirsin; aç ellerini göğe kıl namazını et duanı ki sağlığımız huzurumuz daim olsun. Hayırlı Cumalar
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Bu mübarek Cuma gününde imanımız gönlümüzü doldursun, Cuma namazında cemattimizle saflarımızı sıklaştıralım, dualarımız edelim, namazımızı kıllalım. Cumamız hayırlı olsun.
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Maddi dünyada günlerimiz sayılı. İmanımız, sevaplarımız, günahlarımız ile manevi aleme hazırlanıyoruz. Mübarek Cuma gününü anlamını ve önemini unutmayalım. Hayırlı Cumalar...
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Kindar olma, bu mübarek Cuma gününde kırgınlıklarımızı bitirelim, affetmenin erdemini öğrenelim, gönlümüzü imala dolduralım. Hayırlı Cumalar...
16 / 27

En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Rabbimiz mübarek Cuma gününde namazımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Son nefesimizde Kelime-i tevhid getirmeyi nasip etsin, sevdiklerimizin, yakınlarımızın günahllarını af eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar...
17 / 27

En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Mübarek Cuma gününde Allah'ın selameti ve bereketi gönlü iman ile dolu olan herkesin üzerine olsun. Ya Rab bizi cennet kapılarından geçeceklerden eyle! Amin!
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Rabbim, Allah'ım Bu mübarek günde dualarımızı, tövbelerimizi kabul et, gönlü imanla dolup taşan, sevaplarını eksik etmeyen bu fakirleri, sevdiğin kulların arasına al. Amin! Hayırlı Cumalar...
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Hastalara şifa, dertlilere derman eyle.
21 / 27

En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…
22 / 27

En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.
23 / 27

En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek oIsun.
24 / 27

En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.
25 / 27

En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Allah’ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar
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En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol oIlun! Hayırlı Cumalar…
27 / 27

En güzel resimli Cuma mesajları 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018
Öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı CumaIar.
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