Resimli Cuma mesajları - 26 Ocak 2018 En güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018 hayırlı olsun temennileriyle hazırlandı. Cuma mesajları kısa listeyi indir ve sevdiklerine en anlamlı cuma mesajlarından birini gönder. Cuma mesajları indir seçeneği resimli, ayetli ve hadisli olmak üzere her hafta olduğu gibi bu hafta da zirvede. Bugün cuma duası ile hayırlı cumalar mesajları göndermek isteyenler yine internette en çok cuma mesajları arar oldu. 2018 güncel cuma mesajları kısa listesi bugün de olduğu gibi yine sizlerle buluşuyor. Sevdiklerine hayırlı cumalar dilemek isteyenler cuma mesajlarında buluşuyor. Sizin için derlediğimiz cuma mesajları listesine göz atıp sevdiklerinize SMS ile ya da sosyal medya aracılığı ile cuma mesajları göndermek isteyebilirsiniz. İşte en güncel cuma mesajları (ayetli cuma mesajları, resimli cuma mesajları)... Hayırlı cumalar

Denilmiştir. Bu günlerden birisi de Cuma günleridir. Cuma namazları Cuma günü öğlen vakitlerinde kılınmaktadır ve kılınış şekli itibari ile diğer namazlardan farklılıklar taşımaktadır. Bu nedenle, özellikle İslam dinindeki kutsal ve mübarek yerinden ötürü her Müslüman erkeğin Cuma namazının nasıl kılındığını bilmesi gerekir. Cuma namazı, 16 rekattan oluşan bir namazdır. İlk olarak 4 rekatlık sünneti kılınan Cuma namazının bu ilk sünnet bölümü, öğle namazı ile aynıdır. Bu namaz, cemaatte o an cami içerisinde bulunan her Müslüman erkek tarafından bireysel olarak kılınmaktadır. Daha sonra, yalnızca cami içerisinde duyulacak bir seviyede bulunan bir sesle, ikinci bir ezan okunur ve Cuma hutbesi okunur. Bütün bunlardan sonra, 2 rekatlık farzı kılınan Cuma namazından sonra 4 rekat olan son sünnet öğle namazı şeklinde kılınır. Kılınış şekli ise ilk sünnetteki gibidir. Daha sonra öğle namazı farzına benzer şekilde bir namaz daha kılınmak suretiyle Cuma namazı tamamlanır. Cuma namazlarında, Müezzinin cemaate nasihat etmesi ile birlikte toplu olarak Ayet-el KÜrsi ve çeşitli tesbihler okunur, iyi ve hayırlı dualar edilir ve ülkenin huzur ve birliği ile temenniler paylaşılır. Daha sonra cemaat dağılmaktadır.