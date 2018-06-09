Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları

Sevdiklerinize en güzel dualarınızı, dileklerinizi iletebileceğiniz yazılı ve resimli Kadir Gecesi mesajları haberimizde. Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, 2018'de 10 Haziran Pazar gecesini Pazartesi'ye bağlayan idrak edilecek. İslam alemi, Kadir Gecesi'ni dualar ve ibadetlerle geçirecek. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajları haberimizde. Ayrıca sosyal medya hesabınızdan paylaşabileceğiniz, WhatsApp'tan yollayabileceğiniz en yeni resimli Kadir Gecesi mesajları galerisinden faydalanabilirsiniz. İşte yazılı ve resimli Kadir Gecesi mesajları 2018...
Kalpler vardir ,sevgiyi yasatmak için,Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için,Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için Kadir Geceniz mübarek olsun!
Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Gün vardir, bin yildan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e Hayirli kandiller! Kadir Geceniz mübarek olsun!
Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece Kadir gecen mübarek olsun.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin! Kadir Geceniz mübarek olsun!
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım. Kadir Geceniz mübarek olsun!
O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar? ta şafak sökünceye dek! Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Kadir Gecesi, kandilin mübarek olsun.
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Kadir Geceniz Mübarek Olsun.
Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Kadir Gecesi, önümüzdeki Pazar'ı Pazartesi gecesi İslam Alemi'nde coşkuyla idrak edilecek. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, ailenize, akrabalarınıza, sevdiklerinize gönderebileceğiniz birbirinden güzel ve özel resimli Kadir Gecesi mesajları derledik.
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