Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları

Sevdiklerinize en güzel dualarınızı, dileklerinizi iletebileceğiniz yazılı ve resimli Kadir Gecesi mesajları haberimizde. Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, 2018'de 10 Haziran Pazar gecesini Pazartesi'ye bağlayan idrak edilecek. İslam alemi, Kadir Gecesi'ni dualar ve ibadetlerle geçirecek. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajları haberimizde. Ayrıca sosyal medya hesabınızdan paylaşabileceğiniz, WhatsApp'tan yollayabileceğiniz en yeni resimli Kadir Gecesi mesajları galerisinden faydalanabilirsiniz. İşte yazılı ve resimli Kadir Gecesi mesajları 2018...

KADİR GECESİ MESAJLARI 2018

Kalpler vardir ,sevgiyi yasatmak için,Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için,Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Gün vardir, bin yildan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e Hayirli kandiller! Kadir Geceniz mübarek olsun!