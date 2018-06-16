Resmi açıklama geldi! PKK'ya vurulmuş en büyük darbe!

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İlimiz Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağlarındaki PKK/KCK bölücü terör örgütünün varlığının sona erdirilmesi maksadıyla; 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 25 Mart 2017 tarihinden itibaren 10 metre kar üzerine hava hücum harekâtıyla inilmiş ve 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede alan hâkimiyetinin sağlanmasıyla birlikte yapılan arazi aramalarında onlarca mağara bulunmuş ve birçok silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Arazide 6 üs bölgesi açılarak 3.400 metre rakımlarda devamlı olarak kalınmaya başlanılmıştır. Bu kapsamda; 14 Haziran 2018 günü İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce İkiyaka Dağlarında yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde tespit edilen bir mağarada; 2 adet 81 mm havan, 3 adet 23.5 mm Doçka uçaksavar, 3 adet 14.5 mm Doçka uçaksavar, 1 adet 23.5 mm Doçka namlusu, 121 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet HK-33 piyade tüfeği, 3 adet güdümlü tanksavar füzesi (2 Milan, 1 SA/18), 13 adet Bixi makineli tüfek, 6 adet RPG-7 roket atar, 2 adet M1 piyade tüfeği, 7 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet bomba atar, 1 adet av tüfeği, 217 adet Rus menşeili el bombası, 239 adet taarruz tipi el bombası, 3.000 adet 14.5 mm Doçka mühimmatı, 1.980 adet 12.7 mm Doçka mühimmatı, 780 adet 23 mm Doçka mühimmatı, 22 adet 82 mm HE82LD TNT ibareli havan mühimmatı, 41 adet 120 mm havan mühimmatı, 33 adet 60 mm M56, M57 TPEH MNHA M57 KB6401-3 ibareli havan mühimmatı, 26 adet 60 mm havan mühimmatı, 6 adet anti tank mayını, 20 adet anti-personel mayın (VALMARA 69 İtalyan), 86 adet Çin yapımı RPG-7 mühimmatı, 162 sandık AK-47 Kaleşnikof mühimmatı, 4.000 adet 5.56 mm çapında mühimmat, 3.000 adet 7.62 mm fişek, 50 adet roket sevk fişeği, 114 adet EYP düzeneği (krem kutuları içerisinde), 2 adet uzaktan kumandalı EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 700 adet fünye, 120 metre infilaklı fitil, 12 adet Alpha Fire ibareli alıcı (uzaktan kumandalı), 30 adet 100 metrelik kablo, 1 adet makara halinde 800 metre kablo, 3 adet Doçka sehpa ayaklık, 52 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 5 adet silah dürbünü, 40 adet tahta ve plastik dipçik, 1 adet hilti, 18 adet hilti ucu, 48 adet siyah deri kütüklük, 33 adet palaska, 3 adet panço, 8 adet 200 litrelik jelikan bidon ve 2 adet çanta ele geçirilmiştir.