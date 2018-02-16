HABER

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 07:01 | Son Güncelleme

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması ile kapatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Buna göre, İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Yüksekokulu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Antalya Sağlık Yüksekokulu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Hukuk Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uluslararası Tıp Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak da Lisansüstü Programlar Enstitüsü kuruldu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Denizcilik Fakültesi, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak da Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi.

AA

Son dakika! Üniversite sınavı değişiyor: LYS-YGS ayrımı kalkıyorSon dakika! Üniversite sınavı değişiyor: LYS-YGS ayrımı kalkıyor
Son dakika! YÖK Başkanı üniversiteye geçiş sistemini açıkladıSon dakika! YÖK Başkanı üniversiteye geçiş sistemini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
üniversite yükseköğretim fakülte Enstitü Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

Okuyucu Yorumları 2 yorum
beden eğitimi zaten tamamen kaldırılmalı beynini eğitemediğin yobazın bedenini eğitsen nolacak
Yani muhalefet okullardaki bölümler kapatıldı mı diyosun :)
Diğer Haberler
Kediler için 3 katlı oyun evi tasarladı

Kediler için 3 katlı oyun evi tasarladı

İşledikleri kütükler geçim kaynakları oldu

İşledikleri kütükler geçim kaynakları oldu

Kültür etkinliklerinin vazgeçilmez isimleri oldular

Kültür etkinliklerinin vazgeçilmez isimleri oldular

Emniyetten çocuklara hediye

Emniyetten çocuklara hediye

İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?

İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?

Milletvekili Ilıcalı’dan Bakan Osman Aşkın Bak’a teşekkür

Milletvekili Ilıcalı’dan Bakan Osman Aşkın Bak’a teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.