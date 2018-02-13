Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu cezayı ödemeyen yurt dışına çıkamayacak

Yabancı plakalı araçlara kesilen trafik cezalarından ilgilisine tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş olanlar, ilgili vergi dairesince takip edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek. Bu cezaların takip edilebilmesi için ceza tutanağında yer alması gereken bilgilerin bulunması şartı aranacak.

Söz konusu araçların tescil plakasına düzenlenen ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler anında elektronik ortama aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı bu tutanakların elektronik ortamda sorgulanmasına imkan sağlayacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 115'inci maddesinin 8'inci fıkrasına dayanılarak hazırlanan yönetmelikte, sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlarla ilgili kanunda belirtilen hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde, ceza tutanağı düzenlenerek trafik idari para cezası verilecek.

İçişleri Bakanlığının yönetmeliğine göre, sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara ve Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülere verilen trafik idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

KREDİ KARTIYLA DA ÖDENEBİLECEK



Yabancı plakalı araçların sürücülerine ve plakalarına verilen trafik idari para cezaları, Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri ve bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine ve Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka veya PTT şubelerine ödenecek.

Banka veya kredi kartı ile tahsilatın yapılabildiği kara hudut kapılarında, söz konusu cezaların banka veya kredi kartı aracılığıyla da ödenmesi mümkün olacak.

Bu araçlara uygulanan trafik idari para cezaları sürücüleri bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilecek. Söz konusu cezalardan ilgilisine tebliğ edilmemiş olanlar, tahsil edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacak.

Uluslararası sözleşme hükümleri saklı olmak üzere, tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası ile Türkiye'ye giren ve tescil edilecek araçların trafik cezaları tahsil edilmeden tescil işlemi yapılmayacak.

Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik idari para cezaları, cezanın düzenlendiği aracın sahibinden tahsil edilecek. Trafik idari para cezasının takip ve tahsili amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak bildirimde araç sahibine ait bilgiler de ayrıca yer alacak.