HABER

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 07:59 | Son Güncelleme

Yurt dışında görevli kamu personelinin izinlerinin durdurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinleri Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde görev almaları nedeniyle durduruldu.

Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın geçici 21'inci maddesinin (A) fıkrasında, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar TBMM üyeleri ve Cumhurbaşkanı'nın görevi devam eder. Meclis'in seçim kararı alması halinde, 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi birlikte yapılır." hükmünün yer aldığı belirtildi.

TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, TBMM Genel Kurulu'nun 20 Nisan 2018 tarihli 89'uncu birleşiminde karar verildiği ve söz konusu kararın 20 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu itibarla, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlerin, 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık kurulan herhangi bir temsilcilik çevresinde oy kullanabilecekleri kaydedildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 30 Nisan 2018 tarihli kararı ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler için yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte oy kullanma tarihlerinin belirlendiği hatırlatılan genelgede, ülke ve temsilciliklere göre farklı tarihlerde oy kullandırılmasının mümkün olduğu bildirildi.

YSK kararına göre, 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için 7 Haziran-19 Haziran tarihlerinde ve azami 13 gün süre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde ve azami 5 gün süre ile oy kullandırılmasına, başlangıç ve bitiş sürelerinin ise ülkelere göre farklı olabileceğine karar verildiği vurgulandı.

Bu kapsamda oy kullanma tarihleri belirlenen 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev almalarının gerekmesi nedeniyle, oy kullanma tarihleri belirtilen ülkelerde görev yapan tüm kamu personelinin izinlerinin oy kullanma tarihleri süresince durdurulduğu belirtildi.

İnce, doğum gününde düğmeye basıyorİnce, doğum gününde düğmeye basıyor
Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken 24 Haziran paylaşımlarıKaramollaoğlu’ndan dikkat çeken 24 Haziran paylaşımları
Akşener'den Bahçeli'ye: Eylemsiz doçent, yancı!Akşener'den Bahçeli'ye: Eylemsiz doçent, yancı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete yurt dışı kamu personeli 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

ABD'den Türkiye'ye Afrin suçlaması

ABD'den Türkiye'ye Afrin suçlaması

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

İlginizi Çekebilir

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Korkunç kazadan önce uyarmış: Çok yorgunuz bizi göndermeyin!

Korkunç kazadan önce uyarmış: Çok yorgunuz bizi göndermeyin!

İzmir'de yakalanan DEAŞ yöneticisi 700 kişilik katliamı kabul etti

İzmir'de yakalanan DEAŞ yöneticisi 700 kişilik katliamı kabul etti

Kayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdi

Kayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdi

Çanakkale depreminin ardından korkutan uyarı

Çanakkale depreminin ardından korkutan uyarı

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.