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Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 01:34 | Son Güncelleme

Gecenin ilerleyen saatlerinde sitede anlık ziyaretçi sayısı yüz binin üzerine çıktı.

Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!

Başbakan Binali Yıldırım tarafından bu gece açıklanacağı ifade edilen KHK, Resmi Gazete'nin sitesini ilgi odağı haline geitirdi. Başbakan Yıldırım'ın son KHK ile ilgili açıklamaları kamuoyunda merak uyandırınca Resmi Gazete'nin internet sitesi hiç olmadığı kadar ilgi gördü. 'resmigazete.gov.tr' adresinde anlık ziyaretçi sayısı yüz bini geçti.

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Özellikle 'son KHK ihraç listesi'ni merak eden vatandaşlar sürekli siteyi ziyaret ediyor.

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