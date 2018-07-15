Resmi Gazete'nin içeriği ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere ilişkin taslaklar, anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlarına uygunluğu yönünden incelenecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, personel alımına ilişkin tüm ilanlarını (ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil), Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyuracak.

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete’sinin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen "Resmi Gazete Hakkında 10 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yayımlandı.

Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemler Mevzuat Bilgi Sisteminde tek metin haline getirilecek ve güncel olarak yayımlanacak.

Resmi Gazete'nin yayımlanmasına, düzenine, ilanlara ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle belirlenecek.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

