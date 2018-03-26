Ressam Hasan Mutlu’nun “Dağlar” temalı sergisi

Ressam Hasan Mutlu “Dağlar” temalı 23’üncü kişisel resim sergisini açtı.

Ressam Hasan Mutlu tarafından Sanko Sanat Galerisi’nde 9 Mart’ta açılan sergi 30 Mart’a kadar gezilebilecek.Sergi hakkında bilgi veren ressam Mutlu, Sanko Sanat Galerisi’nin elit ressamların nadide eserlerinin sergilendiği bir galeri olduğunu belirterek, burada sergi açmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi. Birçok ulusal ve uluslararası sanat etkinliğine katıldığını, Avrupa, Asya sanat bienalleri, yüzlerce yurt içi yurt dışı sergi organizasyonları yöneticilikleri ve jüri üyeliklerinde bulunduğunu ve sanat çalışmalarını Muğla Datça’daki atölyesinde sürdürdüğünü söyleyen Mutlu, yağlı boya tekniğiyle resim yaptığını belirtti. Sergisinde 21 adet değişik boyutlarda yağlı boya tekniğinden oluşan eserinin bulunduğuna dikkat çeken Mutlu, insanların en çok tanıdığı ve bildiği şeylerin üzerine çalıştığına vurgu yaptı. Yozgat Sorgun’da doğduğunu, çocukluğunun o bölgede geçtiğini anlatan Mutlu, “Hafif engebeli bir arazisi var. Zaman zaman Kayseri’ye de giderdik. Kayseri’de bir anda karşıma Erciyes çıkardı. Düzlükten sonra kocaman bir dağ, sonraları dağların Olympos olduğunu öğrendim” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dağ cenneti bir ülke olduğunu vurgulayan Mutlu, “İnsanların bir yaşam süresi vardır. Ancak dağlar insan yaşamında hep yerinde durur. Dağlara olan sevgim ve ilgim resimlerimde beni dağlara yönlendirdi. Tüm ressamların bir tarzı vardır. Benim tarzımda dağlara olan ilgimden kendiliğinden oluştu” ifadelerine yer verdi.

Resim literatüründe kendi tarzında çalışma yapan olmadığının altını çizen Mutlu, bundan daha da bir mutlu olduğunu ve tüm enerjisini doğaya ve dağlara yönelttiğini kaydetti.

“Bir resme baktığınızda bu resim kimin diyor ve imzasına bakıyorsanız o ressamın tarzı oluşmamıştır. Ressamın tarzının oluşu takdire şayandır” diyen Mutlu, “Resim tam anlamıyla bir iştir. Eğer sizi çok yetenekli buluyorlarsa bu büyük bir sorumluluktur. Çünkü her zaman bir şeyler beklerler. Dostlarımın, arkadaşlarımın ve akrabalarımın seyahatlerinde kesin telefon ve fotoğraf alırım. ‘Hasan Mutlu senin dağlarından geçiyoruz’ derler. Bunları duymak tarif edilemez bir mutluluktur. Türkiye’nin tüm dağları dostlarım tarafımdan Hasan Mutlu dağları diye anılıyor” diye konuştu.

Öte yandan Mutlu’nun Sanko Sanat Galerisi’ndeki sergisi, 30 Mart’a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Hasan Mutlu kimdir?

Yozgat Sorgun 1957 doğumlu olan Mutlu, ilk ve ortaöğrenimini Sorgun’da tamamladı. 1975 yılında çeşitli ulusal dergilerde karikatür ve illüstrasyon çalışan sanatçı, 1980 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümünü bitirdi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde çalışma yaptı. 1981 yılında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde tablo restorasyonu üzerine çalışmalarda bulundu. 1984 yılında Fransa devlet bursunu kazanarak Paris’e giden Mutlu, tablo restorasyonu, konservasyonu ve müzecilik üzerine teorik ve pratik çalışmalarda bulundu. Çeşitli ülkelerde resim restorasyonu ve müzecilik araştırmaları yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası sanat etkinliğine katılan sanatçı, Avrupa, Asya sanat bienalleri, yüzlerce yurt içi yurt dışı sergi organizasyonları yöneticilikleri ve jüri üyeliklerinde bulundu. Ankara ve İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzeleri, Bodrum Müzesi, Bişkek Müzesi, İş Bankası, Halk Bankası, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında birçok özel koleksiyonlarda eserleri bulunan Mutlu, Bodrum, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Eskişehir, Muğla, Bilbao, Bişkek ve İstanbul’da 18 kişisel sergi açtı.