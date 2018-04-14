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Ressam Hoca Ali Rıza’nın İstanbul eserleri kitap haline getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

Ressam Hoca Ali Rıza’nın İstanbul’un kaybolan değerlerini anlattığı resimleri, ölümünün 88’inci yılında Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından kitap haline getirildi.

Ressam Hoca Ali Rıza’nın İstanbul’un kaybolan değerlerini anlattığı resimleri, ölümünün 88’inci yılında Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından kitap haline getirildi. Kitap hakkında değerlendirmelerde bulunan yapımcı Niyazi Hancı, "Sanatseverler kitapta İstanbul’un çok eski dönemlerindeki sokaklarını, mimari yapısını ve bugüne kadar görmedikleri resimleri bu kitapta bulabilecekler" dedi.
Ressam Hoca Ali Rıza 1858-1930 yılları arasında İstanbul’un duygusunu ve ruhunu yansıttığı eserleriyle sanat tarihinin en değerli isimlerinden biri oldu. İstanbul’un kaybolan değerlerini belgeleyici bir yaklaşımla ele alan Hoca Ali Rıza’nın ölümünün 88’inci yılında günümüze ulaşan resimlerini TOKİ tarafından kitaplaştırıldı. "İstanbul’un Ressamı Hoca Ali Rıza Ev ve Şehir" isimli kitapta İstanbul’un tarihi gözler önüne serilerek sanatseverlerle buluşturuldu.

"Herkesin bu kitabı okumalarını görmelerini tavsiye ediyorum”
Yapımcı Niyazi Hancı, "Hoca Ali Rıza efendinin bu nadide eserini inceledim. Bugüne kadar yapılan eserler içerisinde apayrı bir yeri var. İstanbul sokaklarının Osmanlı mimarisini anlatan bu eseri çok beğendim. Herkesin bu kitabı okumalarını, görmelerini tavsiye ediyorum. Sanatseverler kitapta İstanbul’un çok eski dönemlerindeki sokaklarını, mimari yapısını ve bugüne kadar görmedikleri resimleri bu kitapta bulabilecekler. Türk ve İslam eserlerinin de yer aldığı, sanırım konusunda uzman bir ekip tarafından da hazırlanmış. Dolayısıyla bu kitabın apayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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